رشيد:العراق بعد 2003 “حمامة سلام”

رشيد:العراق بعد 2003 “حمامة سلام”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت (4 تشرين الثاني 2023)، أن العراق حقق خلال السنوات الماضية تطورات مهمة في مجال العلاقات الدبلوماسية مع مختلف الدول. وقال الرئيس رشيد في كلمة له خلال “مؤتمر سفراء العراق”، “نجحنا في تجاوز تراجع العلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية مع كثير من الدول الذي وقع بسبب حكم الدكتاتورية”. وأشار الى أن “البرنامج الحكومي يشدد على الاهتمام بعلاقاتنا مع دول العالم”، مبينا أن “رئاسة الجمهورية والحكومة عملتا بدقة وحرص من أجل إبعاد البلد عن سياسات المحاور”. وأوضح أن “العراق اليوم لم يعد مصدراً لتهديد أي طرف كما كان عليه في الحقبة الدكتاتورية”، مشيرا الى أن ” العراق لم يعد بؤرة مصدّرة للأزمات”.واكد رئيس الجمهورية أن “سياسة العراق الخارجية قائمة على أسس التعاون لتجاوز الأزمات بالحوار البنّاء وبتغليب المصالح المشتركة”، مبينا أن “ما يساعد على الارتقاء بالعلاقات الآن هو النجاح الكبير المتحقق في الوضع الأمني والحرص الذي تبديه الحكومة من أجل تحقيق بيئة جاذبة للاستثمار”.وانطلقت أعمال مؤتمر سفراء العراق، اليوم السبت، بنسخته السابعة تحت عنوان “الدبلوماسية العراقية علاقات دولية متوازنة وتنمية اقتصادية مستدامة. ويستمر المؤتمر من، 4 الى 8 تشرين الثاني 2023، بمشاركة (85) من سفراء العراق ورؤساء البعثات السياسية والقنصلية العراقية في الخارج، كما سيطرح أجندة مطورة للدبلوماسية العراقية، تنعكس على المزيد من الحضور والفاعلية للسياسة الخارجية، وتفعيل دور العراق في المنظمات العربية والإقليمية والدولية وتعزيز العلاقات مع الدول على أساس مبدأ الاحترام المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة، حيث يعد المؤتمر فرصة معمّقة لتبادل وجهات النظر بهدف تنفيذ أولويات البرنامج الحكومي وتكثيف العمل الدبلوماسي مع مختلف الأطراف، بحسب بيان للخارجية العراقية.

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