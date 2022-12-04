رشيد:العراق ماض بطريق الديمقراطية

رشيد:العراق ماض بطريق الديمقراطية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، حاجة البلد إلى جهود وخبرات جميع العراقيين. وذكر بيان رئاسي : أن “رشيد استقبل وفداً في قصر بغداد يمثل الجالية العراقية في المملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أن “أبناء الجاليات العراقية في بلدان العالم المختلفة يحملون رسالة مهمة وكبيرة تعكس صورة العراق وعمق حضارته وتاريخه ودوره في خدمة الإنسانية، مشيراً إلى أن العراقيين في الخارج هم سفراء لبلدهم يمثلونه بأخلاقهم ومهاراتهم وخبراتهم”.وأشار الى ان ” رئيس الجمهورية أكد الحاجة الماسة لجهود العراقيين، ليسهموا في بناء العراق وتطوره وتقدمه، فيما استمع إلى شرح من أعضاء الوفد عن العقبات والمشاكل التي تواجههم في حياتهم خارج البلد، مؤكدين استعدادهم لتسخير طاقاتهم من أجل خدمة العراق وتطوره في المجالات كافة”.ونقل البيان عن رئيس الجمهورية قوله إن “العراق ماض بطريق الديمقراطية وبما يرسخ تجربته في احترام الحقوق والحريات، سيما وأن الحكومة عازمة ضمن برنامجها على تقديم أفضل الخدمات والارتقاء بواقع العراقيين ومنهم أبناء الجاليات في دول العالم، ومد جسور التواصل والتفاهم وتعزيز التقارب بين جميع العراقيين”.

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