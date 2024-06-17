رشيد:العراق وإيران “حمامة السلام في المنطقة”!!

رشيد:العراق وإيران “حمامة السلام في المنطقة”!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، والقائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر، مساء أمس الأحد، إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المتبادل وبما يحقق المصالح المشتركة والتعاون الثنائي لإرساء الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.وقالت الرئاسة العراقية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، تبادل الأحد 16 حزيران 2024، التهاني مع القائم بأعمال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر بمناسبة عيد الأضحى المبارك”.وأضافت أن “الرئيسين أعربا خلال اتصال هاتفي، عن أمنياتهما أن يعم الأمن والاستقرار والازدهار لكلا الحكومتين العراقية والإيرانية”.وتابعت أنه “تم التأكيد على العلاقات التي تجمع البلدين، وأهمية العمل على تنميتها وتعزيزها في المجالات ذات الاهتمام المتبادل وبما يحقق المصالح المشتركة، وتوطيد التعاون والتنسيق الثنائي لإرساء الأمن والاستقرار والسلام في العراق والمنطقة”.

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