رشيد:العراق يتطلّع إلى الانخراط بجهود مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي

رشيد:العراق يتطلّع إلى الانخراط بجهود مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الأربعاء، تطلّع العراق إلى الانخراط بجهود مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي باعتباره أحد أكثر الدول تأثراً بظروف المناخ.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق آلينا رومانوسكي”.وأضاف البيان، أن “السفيرة الأميركية سلّمت رئيس الجمهورية، رسالة خطيّة من المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيري مُتعلّقة بمؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ “كوب 27″ والمزمع انطلاقه مطلع الشهر المقبل، حيث أشارت الرسالة إلى التطلع لحضور الرئيس عبد اللطيف جمال الرشيد القمة من أجل العمل المشترك، والتأكيد على المواثيق المُبرمة في قمة غلاسكو للمناخ وأهداف اتفاق باريس للمناخ”.وتابع البيان، “عبّرت الرسالة عن سعادة الولايات المتحدة بالعمل مع العراق في موضوع المناخ الى جانب الشركاء الآخرين من أجل إيجاد نقاط مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة في حماية البيئة وضمان مستقبل الأرض والاجيال المقبلة”.من جانبه، أكّد رئيس الجمهورية، أن “ظاهرة التغيّر المناخي أضحت أزمة عالمية يعاني منها الجميع، وعلى أعضاء المجتمع الدولي التضامن والتكاتف من أجل معالجة التغيّرات الحادة للمناخ والعمل الجاد لحماية البيئة”، مشيراً الى أن “العراق يتطلّع وبقوة إلى الانخراط بجهود مواجهة ظاهرة التغيّر المناخي باعتبار البلد أحد أكثر الدول تأثراً بظروف المناخ وآثارها على البيئة والاقتصاد والحياة”.

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