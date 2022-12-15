رشيد:العراق يتطلّع لبناء أفضل علاقات الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي

رشيد:العراق يتطلّع لبناء أفضل علاقات الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، امس الاربعاء، تطلع العراق لبناء علاقات تستند للمصالح المتبادلة ومواجهة التحديات المشتركة.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ، ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد تسلم، اليوم الأربعاء، في قصر بغداد، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى العراق، وهم سفيرة الاتحاد الكونفدرالي السويسري اميليا جيورجيفا، وسفير جمهورية مالي بو بكر ديالو، وسفير جمهورية جيبوتي عبد القادر حسين عمر”.وبيّن رئيس الجمهورية خلال استقبال السفراء كلاً على حدة، أن “العراق يتطلّع لبناء أفضل علاقات الصداقة والتعاون مع المجتمع الدولي تستند إلى تبادل المصالح المشتركة للشعوب وإرساء الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنسيق المشترك في مواجهة أزمة المناخ والمحافظة على البيئة والمياه”.وأشار إلى “الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق، وسعي الحكومة نحو ترسيخه وفتح الباب أمام الاستثمارات للعمل في العراق بمختلف القطاعات، ودعم القطاع الخاص وحمايته عبر القوانين والتشريعات والإجراءات التنفيذية”، معربا عن أمنياته “للسفراء بالنجاح والموفقية في مهام عملهم الجديدة، وبما يصب في صالح توطيد العلاقات بين العراق وبلدانهم”.من جانبهم، أعرب السفراء عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الجمهورية، مؤكدين “دعم بلدانهم لأمن واستقرار العراق وازدهاره وسلامة شعبه”.وابدوا “تطلّع بلدانهم نحو تعزيز العلاقات مع العراق في مختلف المجالات”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *