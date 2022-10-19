رشيد:تعزيز العلاقات مع بلدي الثاني بريطانيا من أولوياتي

رشيد:تعزيز العلاقات مع بلدي الثاني بريطانيا من أولوياتي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم، الأربعاء، على ضرورة تعضيد التعاون بين العراق وبريطانيا.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان: ان “رشيد استقبل في قصر السلام ببغداد اليوم الأربعاء، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون”.وقدم السفير، وفقاً للبيان، “تهانيه إلى الرئيس بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية وتمنياته بالنجاح في مهامه”، مشيراً إلى “عمق أواصر التعاون التاريخي بين العراق والمملكة المتحدة ورغبة بلاده في تعضيد هذا التعاون تحقيقاً للمصالح المشتركة”.بدوره شكر رئيس الجمهورية “السفير برايسون على تهانيه الطيبة”، مؤكداً “ضرورة الارتقاء بمستوى العلاقات وتوسيع رقعة التعاون الثنائي وبما يخدم تطلعات البلدين الصديقين في التطور والازدهار”.

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