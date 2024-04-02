رشيد:حكومتنا الإطارية “إنسانية”بدليل تم إطلاق سراح(9) آلاف معتقل بدون حكم قضائي!

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العمل النيابية:نسعى لمنع استقدام العمالة الأجنبية
نائب كردي:حكومة البارزاني تسرق رواتب موظفيها لصالح مشاريع عائلية خارجية
النزاهة “تتحرى” عن ( 30) ملياديراً من ” الرموز” الذين جاءت ثرواتهم من سرقة المال العام
حزب طالباني:الخارطة السياسية في الإقليم ستتغير وحزب بارزاني لم يعد رقما صعبا
مصدر دعوجي: الإطار يرفض إجراء انتخابات مبكرة
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إسبانيا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في شهر أيلول المقبل
صحة غزة:(108237)بين شهيد وجريح جراء الهجوم الإسرائيلي الدموي على القطاع
دعوة مصرية أردنية فرنسية لوقف إطلاق فوري دائم للنار في غزة
إسرائيل:سنواصل قتل الفلسطينيين في غزة وغيرها ولا يهمنا صوت المجتمع الدولي
أوباما ” قلق” على خسارة بايدن أمام ترامب
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وزير المالية السابق: صفقات الفساد في العراق تبرم من قبل دولة الليل
نائب:القوانين التي تهم المواطن نائمة على الرف البرلماني منذ 8 سنوات
المالية النيابية:(84) تريليون ديناراً العجز المالي في موازنة 2024
منظمة أمريكية:عائلة البارزاني رمز فساد الإقليم
مصدر أمني:مقتل وإصابة (3) أفراد من الشرطة نتيجة اشتباك مسلح مع ميليشيا العصائب
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