رشيد:حكومتنا الإطارية “إنسانية”بدليل تم إطلاق سراح(9) آلاف معتقل بدون حكم قضائي!

رشيد:حكومتنا الإطارية “إنسانية”بدليل تم إطلاق سراح(9) آلاف معتقل بدون حكم قضائي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، مساء أمس ، أنه تم إطلاق سراح ما يقارب من (9) آلاف موقوف الذين انتهت فترة محكومياتهم أو كانوا معتقلين بدون حكم قضائي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل أمس الاثنين في قصر السلام ببغداد، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق توماس سايلر”، مؤكداً خلال اللقاء، “حرص العراق على مواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد وترسيخ القانون وأسس العدالة واحترام حقوق الإنسان”، مشيرا بهذا الصدد إلى أن “الحكومة وضعت برنامجا لكبح الفساد وتنشيط الاقتصاد وتشجيع الفرص الاستثمارية”.وأشار الرئيس رشيد إلى “أهمية دور السفارات والبعثات الدبلوماسية في نقل الصورة  الحقيقية عن التطورات الأيجابية في العراق إلى بلدانهم وشعوبهم سيما في مجال الأمن والاستقرار الذي تشهده المدن العراقية، وتحسن الأوضاع المعيشية للمواطنين”، مبيناً أن ” العراق يضم العديد من المكونات والطوائف التي تحرص وتعمل على تعزيز التعايش السلمي المشترك”.وأضاف رئيس الجمهورية أن “رئاسة الجمهورية عملت على إطلاق سراح ما يقارب من (9) آلاف موقوف الذين انتهت فترة محكومياتهم أو كانوا معتقلين بدون حكم قضائي من خلال تشكيل لجنة ضمت رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس القضاء الأعلى ووزارتي العدل والداخلية إضافة إلى مستشارية الأمن القومي”.

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