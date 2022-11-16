رشيد:على حكومة السوداني أن تضع ملف النازحين في أولوياتها

رشيد:على حكومة السوداني أن تضع ملف النازحين في أولوياتها
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق – اجتمع رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في محافظة دهوك، اليوم الأربعاء، بوزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو ومحافظ دهوك علي تتر.وتمت خلال الاجتماع، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية ، “مناقشة أوضاع النازحين والمهجرين في المخيمات والتشديد على ضرورة توفير جميع احتياجاتهم”.وأشاد رئيس الجمهورية، بـ”الجهود التي تبذلها حكومة إقليم كردستان في رعاية المخيمات”، مؤكداً “ضرورة بذل السلطات المعنية في الحكومة الاتحادية قصارى جهودها لدعم الإقليم في هذا الجانب”.وأشار إلى “وجود إجماع وطني لمنح الأولوية لملف النازحين”، موضحاً “لزوم إنهاء معاناتهم من خلال إعادة إعمار مدنهم وتأهيلها لتيسير عودتهم لها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *