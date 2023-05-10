رشيد:لابديل للعراق عن تعزيز علاقاته مع أمريكا في كافة المجالات

رشيد:لابديل للعراق عن تعزيز علاقاته مع أمريكا في كافة المجالات
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أستقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الأربعاء، السفيرة الأميركية لدى العراق ألينا رومانوسكي، بحضور مدير مكتب شؤون العراق في وزارة الخارجية الأميركية  ستيف بيتنر.وجرى خلال اللقاء، “بحث طبيعة العلاقات التي تجمع البلدين والتأكيد على أهمية تعميقها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يعزز أواصر التعاون والتنسيق البناء على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية خدمة للمصالح المشتركة للشعبين”.وأشار رشيد، بحسب بيان ، إلى “مواصلة جهود الإعمار والبناء في المدن المحررة مع التأكيد على أهمية حسم ملف النازحين في سنجار وإعادتهم إلى مناطق سكناهم”.واستعرض رئيس الجمهورية، “نتائج زيارته للمملكة المتحدة”، فيما قدمت السفيرة  “شرحاً عن زيارتها إلى أربيل”، مجددة “دعم بلادها لتثبيت أمن العراق واستقراره”. 

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