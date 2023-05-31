رشيد:لاتوجد خلافات بين بغداد وأربيل وعلى إيران وتركيا احترام العراق في حقه المائي

رشيد:لاتوجد خلافات بين بغداد وأربيل وعلى إيران وتركيا احترام العراق في حقه المائي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد،الأربعاء، أن خطواتنا الآن، بعد القضاء على الإرهاب، تتجه نحو تنفيذ برنامج يتضمن خدمة المواطنين من ناحية تأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات، وتوسيع الحريات، ومحاربة الفقر ورفع المستوى المعاشي وسقف الضمان الاجتماعي، والقضاء على البطالة بتفعيل القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في البلد، وبحث ومناقشة إصدار قانون النفط والغاز الذي سيكون عاملا مهما لحل معظم المشاكل الموجودة.وبشأن أزمة المياه أكد الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد أن العراق دولة مصب بالنسبة لمياه نهري دجلة والفرات والروافد، ومعظم الروافد لدينا مربوطة مع إيران، ولابد للدولتين تركيا وإيران مراعاة وضعنا المائي.كما أشار رشيد إلى أن العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم جيدة وهناك اختلافات في وجهات النظر وليست خلافات، ومعظم القضايا العالقة بين الجانبين يمكن إيجاد الحلول لها.وتحدث  عن تقارب الثقافات بين الشعوب، مبينا أن الشعبين العربي والكردي بينهما رباط ثقافي قوي وقديم، ورابط اجتماعي وديني أيضا، ولذلك من الضروري تعزيز الثقافة، نعتز ونفتخر أن الكثير من الزعماء والقيادات الكردية كانوا أصحاب ثقافة عربية قوية جدّا من ناحية اللغة والأدب والشعر.وأكد رئيس الجمهورية تأييده للحوار الإيراني السعودي، معربا عن أمله أن يكون هذا التقارب والحوار هو العامل الرئيسي لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، كما تحدث فخامته عن العلاقات المتينة مع مصر ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.جاء ذلك في حوار مع صحيفة “المصري اليوم” نشرت رئاسة الجمهورية مقتطفات منه.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *