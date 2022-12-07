رشيد:مؤسسات الدولة ستعمل من أجل النهوض بالبصرة

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هيئة الاستثمار:عودة شركة هانوا الكورية الجنوبية للعمل في مشروع بسماية السكني
الصفدي:أمن العراق واستقراره ركيزة لأمن واستقرار المنطقة
نائب كردي:على حكومة الإقليم الإتفاق مع بغداد للحصول على ترليون و250 ملياراً دينار شهرياً
وزارة الكهرباء:مازلنا بحاجة للغاز الإيراني وهناك مفاوضات لتوريده من قطر وتركمانستان
وزير العمل:منع دخول العمالة الأجنبية للبلد إلا بعد الحصول على رخصة العمل من الوزارة
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أسماء هدافي كأس العالم لكرة القدم في قطر
مساء اليوم..المنتخب المغربي والإسباني على استاد المدينة التعليمية بالدوحة
اليوم .. مواجهات ساخنة بين اليابان وكرواتيا والبرزايل وكوريا الجنوبية
المنتخب الهولندي يتأهل إلى الربع النهائي لكأس العالم بكرة القدم
الدوري 16..المواجهة بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الاسترالي
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الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
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الأمم المتحدة:السيستاني وافق على خطتنا لحوار الأديان وحماية مراكز العبادة
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
نائب:ما تم استرداده من الامانات المسروقة لاتتجاوز 5% وعرض السوداني لها كان بائسا
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- اذاعة INN