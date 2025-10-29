رشيد:موقف العراق ثابت تجاه القضية الفلسطينية

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكرت رئاسة جمهورية العراق في بيان ،الاربعاء، أن رشيد استقبل في العاصمة الأردنية عمّان، الرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له، وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مع التأكيد على مواصلة العمل المشترك لتعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات.وأضاف البيان أن “رئيس الجمهورية أكد موقف العراق الثابت إزاء القضية الفلسطينية، والدعم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة”، لافتاً إلى أن “ما تعرّض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والمناطق الأخرى يمثل مأساة إنسانية كبيرة”.وأشار إلى ضرورة “التعاون الدولي الجاد على مختلف المستويات من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني بعد العدوان السافر الذي تعرّض له، والعمل على توفير المستلزمات الطبية والغذائية الضرورية، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية المدنيين، ومنع تكرار هذا العدوان”.وتابع البيان أن “الرئيس الفلسطيني أعرب عن تقديره العالي لمواقف العراق الراسخة على المستويين الشعبي والرسمي في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”، مؤكداً على العلاقات المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.وحضر اللقاء رئيس هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية علي الشكري، ومدير مكتب رئيس الجمهورية كهدار محمد سعيد، وسفير جمهورية العراق في المملكة الأردنية عمر البرزنجي، إضافة إلى عدد من المسؤولين الفلسطينيين.وكان رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، وصل صباح امس الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان في زيارة رسمية.

