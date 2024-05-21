رشيد :عُمان لها دور في “استقرار المنطقة”

رشيد :عُمان لها دور في “استقرار المنطقة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أشاد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، بدور عمان الداعم لقضايا الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار بين دول المنطقة، فيما أكد عمان أهمية رفع مستويات التعاون بين البلدين.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية  ، أن “الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم سفير سلطنة عُمان لدى العراق حامد بن أحمد عيدروس بمناسبة انتهاء مهام عمله”.وأكد الرئيس بحسب البيان ” أهمية رفع مستويات التعاون بين البلدين وبما يعزز العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين”، مشيدا “بدور سلطنة عمان الداعم لقضايا الأمن الإقليمي وتعزيز الاستقرار بين دول المنطقة”.من جانبه أبدى سفير عُمان “شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على اهتمامه ودعمه لتطوير العلاقات العراقية العُمانية”.

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