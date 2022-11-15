رشيد في أربيل لمناقشة العلاقة بين المركز والإقليم

رشيد في أربيل لمناقشة العلاقة بين المركز والإقليم
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، في مدينة أربيل.وذكر بيان صادر عن رئاسة الجمهورية ، أنه جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في العراق ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين المركز والإقليم، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار البنّاء من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفق الدستور وبالشكل الذي يضمن حقوق جميع المواطنين ويؤمّن احتياجاتهم ومطالبهم.وأعرب رئيس الإقليم عن ثقته برئيس الجمهورية لتأدية دور مهم في حسم المسائل العالقة، مؤكدا رغبة الإقليم بتعزيز الحوار والوصول الى حلول تستند الى الدستور وتضمن المصالح المشتركة.وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في الإقليم، وفقا للبيان.ووصل رئيس الجمهورية في وقت سابق من صباح اليوم إلى مدينة أربيل في أول زيارة له منذ تسنمه منصبه بعد انتخابه في يوم 13 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وقال مصدر كردي، إن الرئيس العراقي سيجتمع مع كل من: الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني لمناقشة الأوضاع على المستوى الداخلي لكوردستان والعراق كافة، والخارجي على مستوى المنطقة.هذا ومن المقرر أن يشترك أولئك الرؤساء الثلاثة يوم الخميس المقبل في منتدى السلم والأمن في الشرق الأوسط بنسخته الثالثة الذي سينعقد بالجامعة الأمريكية في دهوك.وسيحضر قرابة 40 شخصية من كبار المسؤولين من بلدان مختلفة المنتدى إضافة إلى شخصيات أكاديمية متخصصة من داخل وخارج الإقليم والعراق.

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