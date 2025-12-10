رشيد في ذكرى يوم النصر يدعو إلى وحدة الصف وترسيخ الأمن والاستقرار

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت رئاسة الجمهورية في بيان،الأربعاء، إنه “في الذكرى السنوية ليوم النصر على عصابات داعش الإرهابية، نستذكر بكل إجلال تضحيات أبناء شعبنا وقواتنا المسلحة البطلة من الجيش والشرطة والبيشمركة وأبناء العشائر وكل من لبى نداء الوطن، وفتوى المرجعية الدينية العليا، من أجل الحرية والكرامة وتحرير البلد من أعتى هجمة إرهابية ظلامية”.واضافت: “وبهذه المناسبة، نُجدد تأكيدنا على ضرورة وحدة الصف وترسيخ الأمن والاستقرار، وقطع الطريق أمام أي محاولة للعبث بسلامة مواطنينا، والعمل على تعزيز قدرات قواتنا الأمنية، وإشاعة روح التعايش السلمي وفاءً لتضحيات شعبنا الكريم”.وختمت بالقول: “الرحمة لشهداء العراق الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم في سبيل الوطن، وستظل ذكراهم خالدة في قلوب العراقيين”.

