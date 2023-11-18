رشيد لبابا: أني رئيس العراق “بس في الحقيقة أشتغل لصالح الإقليم فقط”

رشيد لبابا: أني رئيس العراق “بس في الحقيقة أشتغل لصالح الإقليم فقط”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- التقى رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، اليوم السبت  18 تشرين الثاني 2023 في حاضرة الفاتيكان، قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان.وعبّر الرئيس في مُستهل اللقاء عن شكره لقداسة البابا لزيارة العراق، مؤكدا أن العراقيين يتذكرون بمحبة واعتزاز هذه الزيارة التي جسدت مفاهيم التعايش السلمي وعمق الأواصر بين الأديان داخل العراق وخارجه.وأشار رئيس الجمهورية إلى أن منطقتنا بحاجة إلى ترسيخ أسس التآخي والأواصر الإنسانية السمحاء، مُشددا على أهمية تضافر الجهود لتعزيز مبادئ الحوار والتعاون والعمل المشترك بين الشعوب، وأن الدعوات والصلاة والرسائل العلنية التي تطلقها الفاتيكان لها أثر معنوي في الركون إلى التهدئة والحوار وترسيخ التفاهم.وأكد  رشيد أن العراق حريص على تعزيز الديمقراطية والتعددية واحترام الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان جيدة وهناك إرادة لدى الجانبين لحل المسائل العالقة وفقا للدستور والقانون.وتطرق إلى أوضاع المسيحيين، مؤكدا أنهم مكون أساسي في بناء البلد وتقدمه وازدهاره، وهناك حرص من الحكومة على عودة النازحين من المسيحيين والإيزيديين والمكونات الأخرى إلى مناطقهم وحسم هذا الملف الإنساني من خلال توفير متطلبات الحياة الكريمة لهم والحفاظ على التواجد المسيحي وحماية التنوع ، مبينا أن أبواب رئاسة الجمهورية مفتوحة أمام المسيحيين للنظر في مطالبهم وقضاياهم بما يؤمن معيشتهم واستقرارهم. وأشار  الى أن العراق يمتلك علاقات جيدة مع دول الجوار والعالم كونها تعتمد على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، من جانبه، عبر قداسة البابا عن ترحيبه بزيارة فخامة الرئيس، مؤكدا دعم حاضرة الفاتيكان لجهود العراق في تعزيز الأواصر بين الأديان والمكونات. كما أشار قداسته إلى دور المكون المسيحي في تعزيز التآلف والتآزر وتضحياتهم من أجل عراق مزدهر ومتطور وتمسكهم بالهوية الوطنية.كما ركز قداسة البابا على أهمية تعزيز فرص السلام في العالم كون الحروب تعني الفشل.ثم جرى تبادل الهدايا التذكارية بين فخامة الرئيس وقداسة البابا.وحضر اللقاء عضو مجلس النواب السيدة ديلان عبدالغفور، وسفير جمهورية العراق لدى الفاتيكان السيد رحمن العامري، وعدد من المستشارين والمسؤولين.

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