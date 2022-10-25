رشيد لتركيا: سنجعل العراق سوقا لبضاعتكم مقابل استمراركم في تخفيض حصته المائية!!

رشيد لتركيا: سنجعل العراق سوقا لبضاعتكم مقابل استمراركم في تخفيض حصته المائية!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي.وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد “نقل السفير تحيات وتهاني الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، إلى الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد بمناسبة انتخابه رئيساً للجمهورية، وتمنياته بالنجاح والتوفيق في مهام عمله”.كما جرى خلال اللقاء، “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، واكد الرئيس أهمية توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري وباقي المجالات تعزيزا للعلاقات المشتركة وبما يعود بالمنفعة المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين ويحقق الأمن والاستقرار المشترك”.من جانبه، أكد السفير علي رضا كوناي، “دعم بلاده لأمن واستقرار العراق، والرغبة في تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها في المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق تطلعات البلدين والشعبين”. 

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