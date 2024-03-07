رشيد لرايتس ووتش:سجون البلد(7) نجوم ولايوجد تعذيب أو إهانة لكرامة الإنسان !!!

رشيد لرايتس ووتش:سجون البلد(7) نجوم ولايوجد تعذيب أو إهانة لكرامة الإنسان !!!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس (7 آذار 2024)، أن العراق يعمل بشكل وثيق لحسم قضايا الموقوفين، فيما بين أنه تم إطلاق سراح الآلاف منهم ممن أكملوا محكومياتهم.وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، باحثة العراق في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة هيومن رايتس ووتش سارة صنبر، بحضور وزير العدل خالد شواني”، مبيناً أنه “جرى خلال اللقاء، بحث الوضع العام للسجون والموقوفين”.وأكد الرئيس رشيد بحسب البيان، أن “العراق يلتزم بمعايير تطبيق حقوق الإنسان خصوصا في السجون، وتحسين ظروف الموقوفين والنزلاء وتوفير الإجراءات القانونية والإدارية لحسم قضاياهم”، مشيراً الى أن “رئاسة الجمهورية تعمل بشكل وثيق مع وزارة العدل والجهات الأمنية ذات العلاقة من أجل حسم قضايا الموقوفين، حيث تم إطلاق سراح الآلاف منهم ممن أكملوا محكومياتهم”.من جانبها، استعرضت سارة صنبر عن “سير عمل منظمة هيومن رايتس ووتش في العراق والتقارير التي تعدها في ملف الحقوق والحريات، والقضايا التي تعمل عليها، مشيدةً بعمل السلطات العراقية في ضمان مبادئ حقوق الإنسان”.

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