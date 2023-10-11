رشيد للسفير الإيراني:أرجو من بلادكم أحترام العراق

رشيد للسفير الإيراني:أرجو من بلادكم أحترام العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، على حق العراق في حماية أمنه وسيادته من الانتهاكات والخروقات التي تطال مدنه خاصة في إقليم كردستان.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل، اليوم، في قصر بغداد، السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة”. وأكد الرئيس رشيد، بحسب البيان” ضرورة التنسيق والتعاون المشترك في الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبما يحقق الأمن والاستقرار ويعزز فرص السلام في المنطقة”.وأشار إلى “الاتفاق الأمني الموقع بين البلدين وأهميته في ترسيخ أمن الحدود المشتركة”، مبينا أن “الاتفاق يجسد موقف العراق الرافض بان تكون الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أيّ إيران الحبيبة”.كما شدد رئيس الجمهورية على “ضرورة حق العراق في حماية أمنه وسيادته من الانتهاكات والخروقات التي تطال المدن العراقية خاصة في إقليم كردستان”. من جانبه، أكد السفير محمد كاظم آل صادق “تطلع ايران إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق مع العراق في مختلف المجالات.

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