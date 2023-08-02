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مفوضية الانتخابات توضح آلية احتساب مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المقبلة
السوداني يؤكد على تعزيز التعاون مع تحالف “الناتو”
المحكمة الاتحادية تقرر لصالح البارزاني باستمرار قطع نسبة من رواتب موظفي الإقليم
رشيد لوزير الدفاع الإستواني: العراق بخير والبرنامج الحكومي جيد!
وزير الموارد المائية: “نرجو ” من إيران وتركيا إعطاء حصة العراق المائية العادلة
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وزير الموارد المائية: “نرجو ” من إيران وتركيا إعطاء حصة العراق المائية العادلة
سولفه على البطة..السوداني: التجار وراء رفع سعر صرف الدولار
حوارات السوداني بشأن تشريع قانون النفط والغاز فاقدة للسيطرة الوطنية
محافظة بغداد تحدد سعر أمبير المولدات الأهلية والحكومية للشهر الحالي
إيران:بالتنسيق مع صديقنا السوداني نجحنا من تمرير صفقة النفط العراقي مقابل الغاز رغم أنف أمريكا
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الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
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- متابعات خاصة
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
موازنة 2023 موازنة الميليشيات وتعزيز سلطة النفوذ الإيراني
نريد كشف حساب بثروات حكام العراق الجدد وحكام العراق القدامى !؟!
تقرير أمريكي:السوداني دمية بيد المالكي والعامري والخزعلي والقاضي زيدان أداة إيرانية
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- منوعات
إيطاليا..العثور على سفينة شحن رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول قبل الميلاد
في ولاية أمريكية ..”برغر كينغ”.. من سلة المهملات إلى أطباق الزبائن
أصحاب المليارات يجتمعون في ولاية أيداهو الأمريكية لعقد الصفقات
ممثلون أميركيون يهددون بالإضراب مقابل صرف حقوقهم المالية
(8 )مليارات دولار سنويا تجارة بيع “كرتونة البيض”
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- صورة وتعليق
وزير الموارد المائية: “نرجو ” من إيران وتركيا إعطاء حصة العراق المائية العادلة
بالوثيقة..ساكو لرشيد:سأتعامل مع رئيس الجمهورية الجديد..وخليك مع الإرهابي (ريان الكلداني)
الزراعة النيابية للسوداني ..إلى متى السكوت عن تخفيض المياه من قبل تركيا؟
تحالف الانبار :المحافظ سرق ملايين الدولارات من خلال مشاريع وهمية
مؤسسة النهرين للشفافية:النائب السابق هيثم الجبوري المخطط الرئيسي لسرقة القرن
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