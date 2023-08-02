رشيد لوزير الدفاع الإستواني: العراق بخير والبرنامج الحكومي جيد!

بغدادم شبكة أخبار العراق- بحث رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء (2 آب 2023) مع وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور سبل تعزيز التعاون بين البلدين.وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية : أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد أستقبل الدفاع الإستوني هانو بيفكور والوفد المرافق له في بغداد”. وأضاف البيان أن “رشيد بحث إمكانية تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين العراق وإستونيا، والاستفادة من الخبرات العسكرية والأمنية، وبما يعزز قدرات القوات الأمنية العراقية بكافة تشكيلاتها”.وتابع أن “التعاون بين البلدين يمكن أن يشمل المجالات الأخرى مثل التكنولوجيا والتعليم والصحة”، معبرا عن الرغبة أن “تكون الزيارة رسالة إيجابية تسهم في حث الجميع على زيارة العراق والعمل فيه”.وبشأن الحرب الروسية الأوكرانية أعرب، رئيس الجمهورية حسب البيان “اعرب عن أمله بأن تتوقف الحرب وأن يجري اعتماد الحوار البنّاء لإنهاء الخلافات وعودة الأمن والسلام”.من جانبه، أكد الوزير هانو بيفكور “دعم استونيا لأمن واستقرار العراق، والتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين”، مشيداً “بالتطورات الإيجابية التي حصلت في العراق”.وأشار إلى أن “القوات الأمنية العراقية في تطور وتحسن مستمر في إداء دورها بمحاربة الإرهاب وترسيخ الأمن”.