رشيد لوزير النقل”البدري”..عيب عليكم خليتو سمعة العراق بالحضيض

رشيد لوزير النقل”البدري”..عيب عليكم خليتو سمعة العراق بالحضيض
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- يبدو ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ممتعظ من أداء الخطوط الجوية العراقية، حينما شدد خلال لقائه وزير النقل رزاق محيبس القيادي في منظمة بدر ، اليوم الثلاثاء، على “العمل بسرعة لمعالجة مواقع الخلل والمشاكل التي تعاني منها الخطوط حفاظاً على سمعتها الطيبة”. وجاء في بيان رئاسي ، ان “رشيد استقبل محيبس في قصر بغداد، وبحث أهم الملفات في قطاع النقل وسبل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يلبي احتياجاتهم ويواكب التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال، فيما اكد أهمية قطاع النقل وتطويره، مبيّناً ضرورة أن” يكون ضمن أولويات الحكومة في تنفيذ برنامجها”.واشار رشيد بحسب البيان الى “بعض المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، خاصة ما يتعلق بالطرق البرية الرئيسة التي تربط المحافظات، بسبب الوضع السيئ لبعض هذه الطرق والإهمال الذي تعاني منه”.وشدد على “ضرورة العمل بسرعة لمعالجة مواقع الخلل والمشاكل التي تعاني منها الخطوط حفاظاً على سمعتها الطيبة التي اتصفت بها، مبيّناً أن الخطوط الجوية والمطارات تعتبر الواجهة الحضارية لأي بلد. وفي هذا السياق، مؤكدا “أهمية التقيد بالمعايير العالمية من ناحية الالتزام بمواعيد الطيران والنظافة وتقديم الخدمات”.واكد على “أهمية تطوير الموانئ العراقية وخطوط السكك الحديد بما ييسر خدماتها للمواطنين ويعزز الاقتصاد”.يذكر ان الوزير الذي رشحه الارهابي هادي العامري خائن العراق من افشل الفاشلين ولكنه ناجح في حب إيران وكره العراق والعرب.

وكان وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، قد حذر من اختراق مطار بغداد واستمرار الحوادث في الطيران المدني. وكتب عبد الجبار في تغريدة على تويتر : “حذرنا منذ شهرين من حدوث خروقات في مطار بغداد، وحوادث في الطائرات بسبب سوء ادارة سلطة الطيران المدني وشركة خطوط الجوية العراقية”.وأضاف أنه “لم يلتفت احدا لتحذيراتنا حتى وقع حادثي حريق في المطار وحادث في طائرة شركة الخطوط الجوية”. وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني قد قرر في وقت سابق إعفاء رئيس سلطة الطيران المدني العراقي “نائل سعد” ومدير مطار بغداد الدولي “علي تقي” من منصبيهما، على خلفية الحريقين اللذين اندلعا في مطار بغداد الدولي.

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