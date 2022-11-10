رشيد لوفد البصرة: القضاء على الفساد بداية التقدم والاستقرار

رشيد لوفد البصرة: القضاء على الفساد بداية التقدم والاستقرار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس في قصر السلام ببغداد، وفداً من نقابات وجمعيات واتحادات البصرة.وفي مستهل اللقاء، قدّم أعضاء الوفد التهاني والتبريكات إلى السيد الرئيس بمناسبة انتخابه، متمنين لفخامته التوفيق والنجاح في مهام عمله خدمة للشعب العراقي، فيما أعرب السيد الرئيس عن شكره وتقديره لأعضاء الوفد على مشاعرهم الطيبة.وقال  رئيس الجمهورية إن لمحافظة البصرة وأهلها مكانة عزيزة في قلوب العراقيين، مشيراً إلى أنها تمثّل بوابة العراق الاقتصادية وجزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني العراقي لثرواتها الطبيعية والبشرية.وأضاف الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، إن البصرة كغيرها من المحافظات، عانت الكثير جرّاء الفساد، مشيراً إلى أن الفساد يعطّل تقدم الدول وإنّ أكثر الامبراطوريات انهارت بسبب الفساد، مشدداً على ضرورة النهوض بواقع المدينة وأهلها عبر تعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل لشبابها، وترسيخ الأمن والاستقرار، وإنّ أحد أسس الخدمات المهمة هو الاهتمام بالوضعين الصحي والتعليمي.ونوّه  الرئيس الى الدور المهم الذي تمارسه المنظمات في البصرة وعموم البلد في حماية حقوق العراقيين وإيصال صوتهم ومطالبهم واحتياجاتهم، متمنياً كل التوفيق والنجاح للنقابات في عملها وبما يخدم أهالي البصرة الكرام.من جانبهم، ثمّن أعضاء وفد النقابات والاتحادات البصرية موقف رئيس الجمهورية من البصرة وتعاطفه مع أهلها، حيث قدّموا شرحاً لفخامته عن واقع البصرة في مختلف القطاعات والمشاكل التي تعاني منها المحافظة والحاجة الضرورية لإيجاد معالجات حقيقية من خلال تعاون الجميع، الى جانب تطلّعات أهالي البصرة نحو تعزيز الأمن والاستقرار والبناء والتطور.

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