رشيد والأسد :إيران تجمعنا

رشيد والأسد :إيران تجمعنا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدا رئيسا الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، والسوري بشار الأسد، على وجوب الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة وتوفير ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية.وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، ، أن ” رشيد، التقى على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية في مدينة الرياض، الأسد”.وأضاف البيان، أن “الجانبين بحثا العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وآخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والأوضاع في فلسطين وتداعيات العدوان على قطاع غزة”.وأكد الرئيس “عمق العلاقات التاريخية بين العراق وسوريا، وضرورة تطوير سبل التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وأهمية العمل معاً من أجل مواصلة مكافحة الإرهاب والتطرف”.وأشار إلى “أهمية التنسيق والتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المتبادل لتعزيز السلم والأمن الدوليين”، مؤكداً “موقف العراق المبدئي في دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.ودان الرئيسان بشدة “العدوان على غزة واستهداف المدنيين والمستشفيات، وشددا على وجوب الوقف الفوري للقصف وحماية السكان وضمان وصول المساعدات الإنسانية للعوائل المحاصرة وتوفير ممرات آمنة لها”.وأكد الرئيس بشار الأسد بحسب البيان، “موقف بلاده الثابت في دعم جهود العراق للحفاظ على أمنه وسيادته”، مشيرا إلى “تطلع بلاده لتوطيد العلاقات بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون والتنسيق في مختلف المجالات”، مشيداً “بمواقف العراق الداعمة للشعب السوري”. وأضاف البيان، أن “اللقاء حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين  ووكيل وزير الخارجية السوري أمين سوسان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *