رشيد والحكيم يؤكدان على الرضا في توزيع حصص الرئاسات الثلاث

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، خلال لقائهما امس الأحد، ( 30 تشرين الثاني 2025 )، على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في اختيار الرئاسات الثلاث.وذكر بيان رئاسي، ان الحكيم استقبل رشيد “وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الواقع السياسي والتهنئة بنجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وما حملته من رسائل إيجابية تؤكد تمسّك المجتمع العراقي بالمسار الديمقراطي والانتخابي والتداول السلمي للسلطة”.وأكد الجانبان، وفقاً للبيان “أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في اختيار الرئاسات الثلاث وتشكيل الكابينة الحكومية القادمة، وضرورة استثمار المنجزات المتحققة في تعزيز الاستقرار والانتقال به إلى مرحلة الاستقرار المستدام”.وأضاف البيان “كما جرى التأكيد على أهمية مراعاة حجم التحديات المحيطة بالعراق، والدعوة إلى اعتماد الأولويات وفق رؤى وخطط منهجية وواقعية قادرة على تحقيق تطلعات الشعب العراقي، وتحويل البرامج الانتخابية والوعود إلى واقع ملموس ينعكس على حياة المواطنين”.

