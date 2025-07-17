رشيد والسوداني:المصالح الشخصية والجيوب تتقدم على مصلحة العراق

رشيد والسوداني:المصالح الشخصية والجيوب تتقدم على مصلحة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان صادر عن عن المكتب الإعلامي للسوداني،الخميس، أن الأخير استقبل رشيد، وقد عبر الجانبان، في مستهلّ اللقاء، عن تضامنهما مع أسر ضحايا حادث الحريق المؤسف في مدينة الكوت!!!، مع التأكيد على توفير المساعدة الكاملة لهم، والتقصي عن أسباب الحادث الأليم واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.وأضاف البيان، أن اللقاء شهد مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، وأهمية تعزيز التعاون بين جميع السلطات، وحل المسائل المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان العراق، وفقاً للصيغ الدستورية والقانونية النافذة بشأن تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، وحل ملف رواتب موظفي الإقليم.

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