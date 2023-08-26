رشيد والسوداني يؤكدان على حماية مصالح الأحزاب المتنفذة

رشيد والسوداني يؤكدان على حماية مصالح الأحزاب المتنفذة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- التقى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، مساء الخميس الماضي، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وبحثا الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد.وجرى، خلال اللقاء، بحسب بيان لمكتب السوداني بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد، والتأكيد على دعم جهود الحكومة في دعم وحماية مصالح الاحزاب الرئيسية المتنفذة .واضاف مكتب السوداني في بيانه : كما جرت مناقشة الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، وأهمية مشاركة العراقيين في هذه الممارسة الديمقراطية، والعمل على ضمان شفافيتها ونزاهتها.وبحث رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء أمن الحدود، حيث تم تأكيد منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية، فضلاً عن مناقشة أزمة المياه في البلاد وتداعياتها على حياة المواطنين.وتابع : كما استعرض اللقاء آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *