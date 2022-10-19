رشيد والسوداني يبحثان تشكيل الحكومة التوافقية

رشيد والسوداني يبحثان تشكيل الحكومة التوافقية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة محمد السوداني مع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد،اليوم الأربعاء، آلية اختيار الوزراء  وتوزيع حصص المناصب على القوى الرئيسية المتنفذة . 

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