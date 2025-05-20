رشيد والسوداني يمدحان نفسهما .. القمة ناجحة بامتياز!!!

رشيد والسوداني يمدحان نفسهما .. القمة ناجحة بامتياز!!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، الثلاثاء، أن “السوداني التقى اليوم، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وجرى، خلال اللقاء، بحث المواضيع والقضايا التي طرحت في قمة بغداد في دورتها الاعتيادية الـ34، والمقررات والتوصيات التي صدرت عنها، والعمل على تنفيذها، تحقيقاً للأهداف التي وضعت من أجلها، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة”.واضاف ان “اللقاء اكد ضرورة بذل المزيد، والعمل على تعزيز دور العراق في المنطقة، والسعي إلى توحيد الموقف العربي إزاء القضايا التي تهمّ المنطقة والعالم بما يرسخ أسس السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، كما تمت الإشادة بالجهود التي بذلت من قبل جميع الأطراف والتي أسهمت بإنجاح القمة”.وتابع ان “الطرفين بحثا خلال اللقاء التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية، وموقف العراق منها، كما جرى استعراض الجهود المبذولة ودور العراق في قضايا المنطقة، بجانب بحث الأوضاع في البلاد والتأكيد على أهمية الحفاظ على الاستقرار وتطوير القطاعات الخدمية والتنموية، لتلبية تطلعات الشعب العراقي”.

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