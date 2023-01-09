رشيد والطالباني يبحثان “سرعة”إقرار الموازنة

رشيد والطالباني يبحثان “سرعة”إقرار الموازنة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، اليوم الاثنين، على الإسراع في إقرار الموازنة.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني”، مبيناً أنه “جرى خلال اللقاء، بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق بشكل عام وبضمنها أوضاع إقليم كردستان”.وأضاف البيان، أنه “تم خلال اللقاء الحديث عن البرنامج الوزاري للحكومة وضرورة دعمه لضمان تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين وبما يحقق طموحاتهم في العيش الكريم”، مشيراً الى أنه “تم ايضاً التأكيد على الإسراع في إقرار الموازنة للبدء بالعمل الجدي في إنجاز المشاريع التي من شأنها تعزيز البنية التحتية لجميع المحافظات”.وتابع أن “الحديث تناول أيضاً فتح باب الاستثمارات وأهمية دعم القطاع الخاص ليكون عاملاً مساعداً في تعزيز الاقتصاد، وخاصة بعد الاستقرار الأمني والاقتصادي الذي يمر به العراق”.وأشار البيان الى أن “رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني ناقشا العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان”، لافتاً الى أن “الجانبين أكدا على أهمية الحوار الجاد والشفاف لحل المسائل العالقة وتقوية العلاقة بين المركز والإقليم، وبما يصب في مصلحة جميع العراقيين”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *