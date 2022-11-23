رشيد والعامري:منافعنا مع دعم الحكومة الإطارية

رشيد والعامري:منافعنا مع دعم الحكومة الإطارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء، رئيس تحالف الفتح هادي العامري.وتم في اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية ، التأكيد على “وجوب تكاتف الجهود لدعم الحكومة في تنفيذ برنامجها للنهوض بالواقع المعيشي والخدمي للمواطنين”.كما ناقش الطرفان، “الأوضاع الأمنية والسياسية في البلد، والتأكيد على أهمية توحيد الرؤى والتنسيق المستمر ومعالجة القضايا على أساس الحوار والتفاهم وبما يحفظ أمن واستقرار العراق”.

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