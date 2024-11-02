رشيد والمشهداني يبحثان “التعاون” بين رئاستي الجمهورية والبرلمان

رشيد والمشهداني يبحثان “التعاون” بين رئاستي الجمهورية والبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، ضرورة تعزيز آليات التواصل والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان، أن “الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، التقى اليوم السبت في مقر مجلس النواب ببغداد، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني”.وأضاف انه “وفي مستهل اللقاء هنأ رشيد المشهداني بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس النواب، متمنياً له التوفيق والسداد في إنجاز مهام عمله”.واكد رئيس الجمهورية بحسب البيان على “ضرورة تعزيز آليات التواصل والتنسيق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب والعمل على تقديم القوانين والتشريعات التي تصب في مصلحة المواطنين وخصوصا في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية”.من جانبه، أعرب محمود المشهداني عن “شكره وتقديره لتهاني وتمنيات رئيس الجمهورية”، مؤكدا “سعي رئاسة مجلس النواب إلى المضي قدما في إكمال مهامها وبما يحقق المصالح العليا للعراق وشعبه”.

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