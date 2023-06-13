رشيد وزوجته يواصلان سفرتهما السياحية لدول الاتحاد الأوروبي

رشيد وزوجته يواصلان سفرتهما السياحية لدول الاتحاد الأوروبي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- غادر رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، العاصمة الايطالية روما متوجهاً الى مدينة بولونيا.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ، انه” جرت في روما، لرئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد، مراسيم توديع رسمية من قبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، بحضور وزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، ووزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، إضافة إلى عدد من المستشارين والمسؤولين”.واضاف، ان “مراسم التوديع، شهدت عزف النشيدين الوطنيين العراقي والإيطالي، ثم قام الرئيسان باستعراض حرس الشرف”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *