رشيد وزيدان يبحثان آليات تعديل القوانين

رشيد وزيدان يبحثان آليات تعديل القوانين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد.وبحسب بيان للقضاء ، فأنه “جرى بحث آليات التنسيق بين رئاسة الجمهورية والقضاء في اعداد مشاريع القوانين الجديدة وتعديل القوانين التي تستوجب التعديل”.

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