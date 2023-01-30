رشيد وطالباني يؤكدان على الحوار في حل الخلافات داخل الإقليم ومع بغداد

رشيد وطالباني يؤكدان على الحوار في حل الخلافات داخل الإقليم ومع بغداد
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد مع نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، ضرورة الركون إلى الحوار الفاعل والجاد من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن”رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد استقبل ،الإثنين،نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني والوفد المرافق له “.واضاف البيان ، أن “الجانبين بحثا خلال اللقاء التطورات العامة في البلاد بما في ذلك إقليم كردستان، وتم التأكيد على دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري، والعمل والتنسيق من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلاد”.وأكد رئيس الجمهورية “ضرورة الركون إلى الحوار الفاعل والجاد من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان وفق الدستور والقانون وبما يحقق تطلعات المواطنين ويلبي احتياجاتهم المعيشية”.وأشار  إلى” أهمية إقرار الموازنة المالية العامة للبلد لارتباطها بشكل مباشر بحياة المواطنين”.من جانبه، ثمّن قوباد طالباني دور الرئيس في تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول للمسائل العالقة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *