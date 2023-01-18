رشيد ومسرور يبحثان الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني وسبل حلها

رشيد ومسرور يبحثان الخلافات بين حزبي بارزاني وطالباني وسبل حلها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، أهمية إقرار قانون النفط والغاز لتحقيق العدالة في توزيع الثروات، فيما شدد على أهمية تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى إزاء التحديات التي تواجه العراقيين جميعا. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن “الرئيس رشيد استقبل في مقر إقامته، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا”. وأضاف البيان ان “اللقاء تضمن استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في العراق”. وتابع ” كما تم بحث سوء التفاهم الحاصل بين الأطراف السياسية الكردية وضرورة التركيز على حل المشكلات ووضع مصلحة مواطني الإقليم أولا وعلى مختلف الصعد، ولاسيما تلك التي تتعلق بالقرارات الحكومية ذات الصلة المباشرة بمعيشة الناس”. ودعا الرئيس، بحسب البيان إلى “ضرورة تغليب المصلحة الوطنية في جميع المسائل العالقة وإيجاد الحلول الحاسمة لها وفقا للدستور والقانون، وأهمية إقرار مشروع قانون النفط والغاز لتحقيق العدالة واعتماد الشفافية في توزيع الثروات بين العراقيين”. بدوره، أكّد بارزاني”ضرورة اعتماد الحوار الجاد لحل الإشكاليات بين القوى السياسية ووجوب التوصل إلى تفاهمات تعزز الوحدة بين العراقيين وتحقق تطلعاتهم في حياة حرة كريمة”، وفقا للبيان. ولفت الى انه “جرت أيضا مناقشة المشاركة في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي، وأهمية نقل الصورة عن التطور والتقدم والاستقرار الذي حدث في المدن العراقي”.

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