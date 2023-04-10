رشيد يؤكد على أهمية التعاون الأمني بين بلدان المنطقة

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الاثنين، أن العراق قطع شوطاً جيداً في ترسيخ أمنه واستقراره، فيما أشار إلى أن هناك تفاهمات بين القوى السياسية.وذكر مكتب رئيس الجمهورية، في بيان ، أن “الرئيس رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، وزير داخلية جمهورية السودان الفريق أول عنان حامد محمد والوفد المرافق له، بحضور وزير الداخلية عبد الأمير الشمري”.وأضاف أن “اللقاء، بحث توطيد العلاقات الثنائية بين العراق والسودان، حيث أكد رئيس الجمهورية أن المنطقة عانت من مشكلات الأمن والاستقرار”.وشدد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، على “أهمية التعاون الأمني بين بلدان المنطقة”، مشيرا إلى أن “العراق قطع شوطا جيدا في ترسيخ أمنه واستقراره، وهناك تفاهمات بين الأطراف السياسية”.بدوره أعرب الفريق أول عنان حامد، عن رغبة بلاده في تعميق العلاقات مع العراق، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك وبما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والرفاه . وأشار البيان، إلى أنه “اللقاء، بحث أيضاً الاستعدادات لانعقاد المؤتمر الإقليمي لمكافحة المخدرات الذي من المؤمل أن ينعقد قريبا”.