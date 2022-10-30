رشيد يؤكد على أهمية التعاون الإيجابي بين بغداد والرياض

رشيد يؤكد على أهمية التعاون الإيجابي بين بغداد والرياض
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكّد رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، أهمية استمرار التعاون الايجابي بين بغداد والرياض، بالاضافة الى عمق علاقات الأخوة التاريخية التي تربط العراق والمملكة العربية السعودية.وذكر بيان رئاسي، أنه ” جاء ذلك خلال استقبال فخامته، اليوم الأحد 30 تشرين الأول 2022 في قصر السلام ببغداد، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، الذي هنأ فخامته بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية”، معبّراً عن “تمنياته بالنجاح والتوفيق في أداء مهام منصبه وبما يخدم تعضيد العلاقات بين البلدين”. وأشار رئيس الجمهورية، الى “أهمية استمرار التعاون الإيجابي وتعزيزه على مختلف الصعد لتشمل المجالات كافة وبما يخدم تطلعات الشعبين الشقيقين”.

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