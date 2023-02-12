رشيد يؤكد على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة وهيئة النزاهة لتحقيق الشفافية

رشيد يؤكد على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة وهيئة النزاهة لتحقيق الشفافية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية خلال استقباله رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون ،اليوم الأحد،أهمية تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين هيئة النزاهة وباقي مؤسسات الدولة ذات العلاقة تحقيقاً للنزاهة والشفافية في عملها. كما أكد دعم فخامته لجهود الهيئة في التطبيق السليم للمبادئ التي أقرها الدستور والقوانين المختصة لضمان حفظ المال العام وغلق منافذ الفساد.من جانبه، أشار القاضي حيدر حنون إلى الصعوبات التي تعيق عملها والسبل الكفيلة برفع مستوى أدائها وبما يخدم ترسيخ القانون في البلاد وتأمين مصالح الشعب.وقال أيضا، إن: (النزاهة) استطاعت خلال هذه الفترة من استرداد أموال كبيرة تعود لزمن النظام السابق إضافة إلى معالجة الكثير من ملفات الفساد في السنوات الأخيرة بما ساعد على استعادة أموال منهوبة وإحالة مطلوبين إلى القضاء.

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