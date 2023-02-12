رشيد يؤكد على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة وهيئة النزاهة لتحقيق الشفافية

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وكالة موديز للتصنيف الائتماني: العراق في ذيل التصنيف الائتماني عربيا
اليوم ..العلاق يبيع أكثر من (300) مليون دولار لمصارف الأحزاب الإطارية
وزارة النفط تؤكد لوفد حزب بارزاني على التزامها بإدارة الثروة الوطنية لفائدة جميع أبناء الشعب العراقي
اليوم ..سعر صرف الدولار 147000 دينار خلافا للمعلن من قبل الحكومة والبنك المركزي
الإعلام الإيراني:اللهيان سيلتقي نظيره العراقي في بغداد بعد عودة الأخير من واشنطن
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وكالة موديز للتصنيف الائتماني: العراق في ذيل التصنيف الائتماني عربيا
اليوم ..العلاق يبيع أكثر من (300) مليون دولار لمصارف الأحزاب الإطارية
وزارة النفط تؤكد لوفد حزب بارزاني على التزامها بإدارة الثروة الوطنية لفائدة جميع أبناء الشعب العراقي
اليوم ..سعر صرف الدولار 147000 دينار خلافا للمعلن من قبل الحكومة والبنك المركزي
السوداني يوجه وزارة التجارة بالعمل على أتمتة البطاقة التموينية
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- رياضية
وزير الداخلية يؤكد دعمه التام لجميع الفعاليات الرياضية في البلاد
تعرّف على مباريات اليوم للدوري العراقي الممتاز
الاتحاد العراقي لكرة القدم يوافق على خوض مباراتين وديتين للمنتخب العراقي أمام إيران وتايلند
تقرير صحفي: فريق النصر السعودي قدم عرضاً للاعب بوسكيتس بقيمة 18 مليون يورو
منتخب الشباب العراقي يواصل تدريباته في بغداد
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الرئاسات الثلاث لا تحترم القوانين التي تشرعها وتعيين المستشارين ترضية سياسية
العراق دولة أسيرة بيد إيران
الحشد الشعبي النسخة الثانية من الحرس الثوري بعد تأسيس “شركة المهندس”
(22) ألف مواطن عراقي أعدمهم الحشد الشعبي بدون ذنب بعد اختطافهم ..أين القضاء والحكومة من ذلك؟
(82) ألف فضائي في الحشد الشعبي رواتبهم تذهب إلى جيوب زعمائه وإيران
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مهزلة القضاء العراقي..الإفراج عن صديق عمار الحكيم الذي سرق(23) مليار دينار..اللص ماجد النصراوي!!
الكربولي:20% حصة الحلبوسي من مقاولات الانبار
بالوثيقة..رفع دعوى قضائية ضد محافظي البنك السابق والحالي بجريمة الفساد
الحلبوسي يسافر إلى الجزائر تاركا مطالب النواب والشعب بعقد جلسة لمناقشة أرتفاع سعر صرف الدولار
إنطلاق التظاهرة أمام البنك المركزي للمطالبة بتخفيض سعر صرف الدولار وعدم تهريبه إلى إيران
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- اذاعة INN