رشيد يؤكد على أهمية تنويع مصادر الدخل القومي العراقي

رشيد يؤكد على أهمية تنويع مصادر الدخل القومي العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، على أهمية تنويع مصادر الدخل القومي العراقي، فيما أشار الى ضرورة ضبط الحدود وغلق المنافذ الحدودية غير الشرعية وتنظيم واردات الجمارك لتُضاف إلى ميزانية الدولة.وذكر المكتب الإعلامي، أنه “استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم، في قصر بغداد، محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف”، مبيناً أنه “جرى خلال اللقاء، بحث أهمية دور البنك المركزي في عملية استقرار النظام المالي والاقتصادي في البلاد، وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، وانتهاج السياسات المالية الرصينة لتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي”.وأكّد رشيد بحسب البيان على “أهمية تنويع مصادر الدخل القومي العراقي”، مشيراً إلى “ضرورة ضبط الحدود وغلق المنافذ الحدودية غير الشرعية وتنظيم واردات الجمارك لتُضاف إلى ميزانية الدولة”.ولفت إلى “أهمية تشجيع وجذب الاستثمارات من خلال دعم القطاع الخاص وتلبية المتطلبات القانونية والتشريعية لذلك وتشريع قوانين الضمان الاجتماعي والتقاعدي لهذا القطاع المهم الذي يعزز فرص العمل، منوها إلى أن الوضع الأمني المستقر في البلاد يعزز هذا الجانب”.وأكد رئيس الجمهورية على “أهمية تعزيز الواردات السياحية في البلاد، وتشجيع السياحة الدينية والأثرية ووضع الضوابط المطلوبة لها، كونها تدر واردات مالية إلى موازنة الدولة لا تقل عن واردات الاستثمار”، وفقا للبيان .

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