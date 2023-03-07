رشيد: يؤكد على أهمية عودة الخطوط الجوية العراقية بالتحليق في أجواء أوروبا

رشيد: يؤكد على أهمية عودة الخطوط الجوية العراقية بالتحليق في أجواء أوروبا
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، وزير النقل رزاق محيبس يرافقه مدير عام الخطوط الجوية العراقية كريم كاظم.وجرى خلال اللقاء، “بحث الجهود الرامية لتطوير قطاعات النقل المختلفة والاستفادة من موقع العراق الجغرافي كونه حلقة وصل مهمة وأساسية بين أرجاء العالم”، حيث أكد رئيس الجمهورية، “أهمية صيانة الطائرات واعتماد المعايير الدولية لتوفير أفضل الخدمات”.وأشار رشيد، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية ، إلى “ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة”.وأضاف البيان، “كما تم بحث الجهود المبذولة لرفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية العراقية والسماح للطيران العراقي بالتحليق في أجواء أوروبا”، حيث شدد رئيس الجمهورية على “ضرورة العمل الفوري لحل هذه القضية وعودة المكانة الدولية للخطوط الجوية العراقية”.

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