رشيد يؤكد على استمرار الدعم العراقي لسوريا

رشيد يؤكد على استمرار الدعم العراقي لسوريا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد، دعم العراق لترسيخ الأمن والاستقرار وإحلال السلام في سوريا.وذكرت الرئاسة في بيان ، ان “رشيد استقبل، السفير السوري صطام جدعان الدندح وبحث معه أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتوسيع التعاون المشترك وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين”.واكد رشيد حسب البيان “دعم العراق لترسيخ الأمن والاستقرار وإحلال السلام في سوريا وبما يحقق للشعب السوري تطلعاته وآماله في الرفاهية والازدهار،و ضرورة وقف العدوان على غزة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وقيام دولته المستقلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *