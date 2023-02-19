رشيد يؤكد على الدور الرقابي للبرلمان

رشيد يؤكد على الدور الرقابي للبرلمان
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، وفد تحالف وطن النيابي برئاسة النائب الإطاري ياسر إسكندر وتوت.وأشار رشيد خلال اللقاء، إلى “ضرورة تكثيف الجهود لدعم البرنامج الخدمي للحكومة وبما يضمن تحقيق المطالب المشروعة لجميع أبناء الشعب في حياة كريمة والعمل على ترسيخ الأمن والاستقرار للحفاظ على المكتسبات المتحققة”.وأكد، “أهمية الدور الرقابي لمجلس النواب ومتابعته لعمل مؤسسات الدولة المختلفة خاصة فيما يتعلق بمكافحة الفساد وتقديم الخدمات للمواطنين وتحسين الواقع التعليمي في البلاد”.كما لفت رئيس الجمهورية، إلى “الواقع الخدمي والأمني للمحافظات وما يجب اتخاذه من إجراءات ضرورية للنهوض بواقعها”. 

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