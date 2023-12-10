رشيد يؤكد على ترسيخ الأمن ومواصلة البناء

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السوداني:نعمل حالياً على مشروع قانون منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل أجهزة الدولة
المالية النيابية:ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بسبب استمرار الحوالات السوداء إلى إيران وسوريا
بالوثيقة.. تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص بأمر من السوداني
اليوم ..سعر صرف الدولار=158500ديناراً
السوداني:العراقيين اليوم يخوضون معركة الإعمار والبناء
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المالية النيابية:ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بسبب استمرار الحوالات السوداء إلى إيران وسوريا
بالوثيقة.. تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص بأمر من السوداني
اليوم ..سعر صرف الدولار=158500ديناراً
النزاهة تبحث إمكانية إبرام مذكرة تفاهم بين صندوق استرداد أموال العراق والخزانة الأمريكيَّة
مستشار السوداني:الحكومة تخطط لإنشاء 44 مصنعاً دوائياً جديداً في عموم العراق
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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المالية النيابية:ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بسبب استمرار الحوالات السوداء إلى إيران وسوريا
نائب:حجم المال العام المنهوب تجاوز (450) مليار دولار والبنك المركزي جزء من منظومة الفساد
الإطار: الطرف الثالث من قصف السفارة الأمريكية !!
زيدان:ارتفاع نسبة الجريمة في العراق بسبب ازدياد تجارة المخدرات
السوداني “إعلاميا”..استهداف مقرات البعثات الدبلوماسية “جريمة إرهابية”
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