رشيد يؤكد على ترسيخ الأمن ومواصلة البناء

رشيد يؤكد على ترسيخ الأمن ومواصلة البناء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- هنأ رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، العراقيين بمناسبة يوم النصر على داعش الإرهابي، مستذكراً   تضحيات القوات الأمنية والدور المهم للمرجعية، للدفاع عن الوطن وحفظ كرامته.وقال رئيس الجهورية في تغريدة، إنه “في يوم النصر على داعش الإرهابي، نستذكرُ بإجلال التضحيات الجسام التي بذلتها قواتنا بكل تشكيلاتها، والدور المهم للمرجعية، واسناد الشعب بمختلف أطيافه للدفاع عن الوطن وحفظ كرامته”.وأضاف، أن “التكاتف الوطني لترسيخ الأمن ومواصلة البناء، واجب من أجل الوفاء  للدماء الطاهرة التي اُريقت من أجل البلد”.

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