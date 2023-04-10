رشيد يؤكد على تطوير الجامعات العراقية بالتعاون مع المراكز العلمية والبحثية الدولية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الاثنين، على أهمية تطوير الجامعات عبر التعاون والتنسيق مع قريناتها في العالم والمراكز العملية والبحثية الدولية، كذلك شدد على ضرورة دعم الطلبة الأوائل والمتميزين لتطوير مهاراتهم والاستفادة من إمكانياتهم.وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم الإثنين، وفدأ من رؤساء الجامعات ضم رئيس جامعة بغداد منير السعدي ورئيس الجامعة التكنلوجية أحمد الغبان ورئيس الجامعة العراقية علي الجبوري ورئيس جامعة الكرخ ثامر الكاظمي ورئيس الجامعة التقنية الوسطى عبد المحسن ناجي”.وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء، “بحث واقع التعليم الجامعي في البلد، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة إيلاء الجانب العلمي ورصانته الأولوية لتخريج طلبة يمتلكون أسساً علمية وأكاديمية، لافتا إلى أن الجامعات العراقية تعتبر من أعرق الجامعات في المنطقة ولها سمعة طيبة ورصانة علمية على مستوى العالم، وتخرّجت فيها نخب علمية وأكاديمية لامعة تعمل داخل البلد وخارجه”.وأشار رئيس الجمهورية، إلى أنه سيقوم “بزيارات ميدانية للجامعات العراقية”، مشدداً على أهمية أن “يكون للقطاع الخاص دور في استيعاب الطلبة الخريجين”.ولفت إلى “أهمية تطوير الجامعات عبر التعاون والتنسيق مع قريناتها في العالم وكذلك مع المراكز العملية والبحثية الدولية”، مشدداً على “ضرورة الارتقاء بواقع الكليات الأهلية، والاهتمام بتطوير المناهج الدراسية للطلبة، وضرورة دعم الأوائل والمتميزين لتطوير مهاراتهم والاستفادة من إمكانياتهم”.