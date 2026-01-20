رشيد يؤكد على تعزيز الجاهزية الوطنية وحماية الاستقرار الداخلي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في منظمة بدر الإيرانية مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري، اليوم الثلاثاء، اتخاذ الإجراءات اللازمة تحسبا لتطورات الأوضاع في سوريا، لافتين إلى المؤسسات الأمنية جاهزة لحماية البلاد واستقرارها. وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في بغداد،  قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري”، مبينة أن “اللقاء بحث الوضع الأمني في البلاد، واستعراض التطورات في سوريا”. وأكد رئيس الجمهورية، وفقاً للبيان، على “ضرورة اعتماد الحوار لتخفيض التصعيد واحتواء الأزمة” ،مشدداً على “أهمية توفير الحماية للمدنيين”. وأعرب عن “إدانته لجرائم القتل التي مارستها التنظيمات الإرهابية بحق المواطنين وانتهاكاتها لحقوق الإنسان”، داعياً “المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والتحرك لوقف أعمال العنف والإرهاب في سوريا، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين”. وشدد على “أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز الجاهزية الوطنية وحماية الاستقرار الداخلي، وتعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية لضمان التعامل الأمثل مع أي مستجدات بما يحفظ أمن العراق واستقراره“.من جانبهما، أكدا الأعرجي والشطري على “جهوزية المؤسسات الأمنية باختلاف تشكيلاتها لضمان وحماية أمن البلاد واستقرارها”.

