رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات بين العراق والمانيا

رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات بين العراق والمانيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأربعاء، أهمية توطيد العلاقات التأريخية مع  ألمانيا على كافة الصعد، مشيداً بطبيعة أواصر التعاون الثنائي البنّاء بين البلدين.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، أن ذلك جاء خلال استقبال رشيد اليوم، “سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية مارتن ييغ الذي سلّم رئيس الجمهورية، رسالة خطّية من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تضمّنت التهاني والتبريكات بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجمهورية”.وأضاف البيان، أن “الرئيس الألماني أعرب في رسالته عن امنياته بالنجاح والتوفيق للرئيس في مهام عمله، مشيرا الى عدد من التحديات، بينها الحفاظ على استقرار المنطقة حيث بذل العراق جهوداً كبيرة من اجل ذلك ومواصلة الحرب ضد الإرهاب، الى جانب التحديات المناخية”.وأكد شتاينماير، “حرص المانيا على توطيد علاقات الصداقة مع العراق في مختلف المجالات، ودعم أمنه واستقراره”.بدوره، أشار رئيس الجمهورية، إلى “عمق العلاقات بين البلدين وضرورة الارتقاء بها خدمة للمصالح المشتركة وتحقيقاً لتطلعات الشعبين الصديقين في التطور والازدهار”.

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