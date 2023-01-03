رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات مع العربية السعودية

رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات مع العربية السعودية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الثلاثاء، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.وأكد رشيد خلال اللقاء، “عمق الروابط التاريخية بين العراق والمملكة العربية السعودية واستمرار إدامتها بذات القوة بما يحقق المصالح العليا للبلدين ويساهم في دعم أمن واستقرار المنطقة”.من جانبه، أشار السفير السعودي إلى “حرص المملكة على تقوية آليات التواصل مع العراق في مختلف المجالات”، معرباً عن “شكره للرئيس على دعمه لكل الجهود الرامية إلى ترسيخ أسس التعاون البناء بين البلدين خدمةً لتطلعات الشعبين في التطور والرفاه”. 

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