رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات مع تركيا والأخيرة سبب شحة المياه في العراق

رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات مع تركيا والأخيرة سبب شحة المياه في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان صادر عن رئاسة جمهورية العراق،الثلااثاء، ان الرئيس عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، عمر بولات، بحضور معالي وزير التجارة أثير الغريري.وأكد رشيد خلال اللقاء، أهمية تعزيز العلاقات التي تجمع البلدين في مختلف المجالات سيما الاقتصادية والتجارية والبيئية، وتنميتها بما يحقق المصالح المشتركة.وأشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة التعاون والتنسيق المتواصل خصوصا في مجال ملف المياه بما يعزز التفاهم، لافتا إلى أهمية الأمن والاستقرار للبلدين.كما أشار الرئيس العراقي، إلى أهمية عمل الشركات التركية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتعاون في المجالات الصناعية خاصة في تأهيل المعامل والمصانع العراقية وتقوية التجارة بين البلدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق، موضحا أن الحكومة تعمل على دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتحسين البنية التحتية والبدء في مشاريع الإعمار وتقديم الخدمات ذات الصلة بمتطلبات المواطنين.من جانبه، أكد الوزير عمر، حرص بلاده على توطيد أواصر العلاقات الثنائية مع العراق في مختلف المجالات والعمل على حل المسائل العالقة عبر الحوار.وأكد الوزير التركي عزم بلاده على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي، مبينا أن العراق يشكل مركزا مهما في التجارة بالنسبة إلى تركيا.وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الاتصالات والزيارات لعدد من المسؤولين في كلا البلدين، مؤكدا بهذا الصدد أن مبعوث الرئيس التركي فيصل أوغلو من المؤمل أن يقوم بزيارة إلى العراق قريبا.ووصل بولات أمس الاثنين الى العراق .

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