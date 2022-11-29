رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات مع موطنه الثاني بريطانيا

رشيد يؤكد على تعزيز العلاقات مع موطنه الثاني بريطانيا
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 بغداد/ شبكة  اخبار العراق- استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد آفاق التعاون والشراكة بين البلدين.وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان ، أن “الرئيس استقبل السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوطيد آفاق التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين بما يحقق المصالح المشتركة”.وأضاف البيان، أن “الرئيس أكد على أهمية التعاون في التصدي للتطرف والإرهاب أمنياً وفكرياً، وأشاد بدور بريطانيا في الحرب ضد عصابات داعش، مؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهود لتأمين دعم المجتمع الدولي لحسم ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطق سكناهم”.وأشار الى ان “مشكلة النازحين والظروف المعقدة والكارثية التي تواجههم”، مبيناً أنه عقد عدة اجتماعات مع قادة سياسيين وأمنيين أبدوا قلقهم إزاء ما يواجه النازحين من مشاكل لاسيما وأن العدد الكلي للنازحين تجاوز (600) ألف نازح”.وبشأن الفرص الاستثمارية والحاجة إلى ثورة حقيقية في مجال التنمية الاقتصادية فقد أكد رئيس الجمهورية على إمكانية الاستفادة من الشركات البريطانية في مجال تبادل الخبرات وتطوير الواقع الاقتصادي، وتأهيل البنى التحتية والنهوض بواقع الخدمات، ودعم القطاع الخاص، وأكّد الرئيس أن الحكومة جادة للنهوض بالواقع الاقتصادي وعودة العمل للمشاريع التي توقفت بسبب الأعمال الإجرامية لعصابات داعش وانخفاض أسعار النفط”.وتابع البيان، ان “السفير البريطاني أكد على اهتمام بلاده في تطوير العلاقات مع العراق في المجالات كافة وبما يحقّق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن بلاده والأمم المتحدة تدعم كل الخطوات التي شأنها إيجاد الحلول الجذرية لمعالجة ملف النازحين وتهيئة الأجواء والظروف الملائمة لعودتهم إلى مناطق سكناهم”.

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