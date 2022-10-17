رشيد يؤكد على “حماية” الدستور

رشيد يؤكد على “حماية” الدستور
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعرب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، الاثنين، عن أمله في الإسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.وقال رشيد في كلمة ألقاها خلال مراسيم تسلمه رئاسة الجمهورية بقصر السلام في بغداد، “أشكر المرجعية الدينية العليا وممثلي الشعب العراقي لمنحي ثقتهم”.واستذكر رئيس الجمهورية خلال كلمته “جرحى وشهداء القوات المسلحة بكل صنوفها”، معرباً عن أمله بـ”تشكيل الحكومة بأسرع ما يمكن”.وأكد “على بذل كل الجهد لحماية الدستور وحل المشاكل القائمة”، مشيراً إلى “سعيه لإقامة علاقات متينة مع دول الجوار والمجتمع الدولي”.وتابع رئيس الجمهورية، “في القريب سأعلن للشعب العراقي برنامج عملي في رئاسة الجمهورية العراقية”. 

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